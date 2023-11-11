Луганск, 11 ноября, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Церемония прощания с депутатом парламента ЛНР, экс-начальником управления народной милиции Михаилом Филипоненко прошла во Дворце культуры имени Ленина в Луганске, сообщил 11 ноября Луганский информационный центр.

Максим Захаров/РИА Новости Церемония прощания с депутатом парламента ЛНР, экс-начальником управления народной милиции Михаилом Филипоненко

На траурной церемонии собрались родные и близкие погибшего, боевые товарищи, коллеги по депутатскому корпусу. Кроме того, проститься с ним прибыли глава ЛНР Леонид Пасечник и председатель правительства республики Сергей Козлов.

Как передавало ИА Регнум, Филипоненко погиб утром 8 ноября в результате взрыва в автомобиле. В правоохранительных органах республики сообщали, что в машину депутата был заложен примерно 1 кг взрывчатки. Её заложили под сиденье водителя и подорвали, когда полковник выехал из дома на улицу Парашютную.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по трём статьям, включая теракт. Ответственность за подрыв машины взяло на себя Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины.