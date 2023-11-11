Самара, 11 ноября, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Правительство РФ установило экспериментальный правовой режим для эксплуатации беспилотников (БПЛА) в Самарской области. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба Минэкономразвития России.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Отмечается, что такой режим в регионе будет действовать три года, он позволит проводить коммерческую воздушную перевозку грузов, а также авиационные работы, например, по охране лесов от пожаров и защите сельскохозяйственных культур от вредителей.

Директор департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития России Владимир Волошин, слова которого приводит пресс-служба, отметил, что в рамках данного экспериментального правового режима в Самарской области впервые будут тестироваться и легкие, и тяжёлые дроны массой свыше 30 кг.

По его словам, запланированы около 18 тысяч полётов.

«Их результаты будут использовать для подтверждения эффективности технологических решений и доработки дронов, которые производит самарский научно-производственный центр, созданный в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», — пояснил Волошин.

Уточняется, что оператор проекта ООО «Транспорт будущего» разрабатывает беспилотные авиасистемы и создает кластер беспилотной авиации в Самарской области.

До конца текущего года планируется обеспечить запуск серийного производства грузовых дронов с постепенным увеличением мощности в течение 2024 года.

Самарская область стала 21-м регионом, в котором проходят тестирование дроны. Всего в России было установлено шесть экспериментальных правовых режимов в сфере беспилотных авиационных систем.

Как передавало ИА Регнум, заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России» заявил, что выпуск гражданских беспилотников в России в 2023 году достигнет по меньшей мере 6,1 тыс. штук. Он отметил, что количество произведенных в стране дронов может быть и больше.

Шпак признал, что статистки по производству беспилотников в России за предыдущие годы нет, поскольку отрасль ранее не была настолько развитой и масштабной для ведения поштучного подсчёта. Замминистра отметил, что отрасль создания беспилотников «однозначно» внесут в балльную систему поддержки промышленности в период с 2023 по 2024 годы.

Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов 27 апреля объявил о том, что в регионах России планируют создать максимально свободные зоны для лёгких гражданских беспилотников. Это заявление касалось дронов массой до 30 кг.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия») 31 мая сообщил, что совет Госдумы поддержал инициативу о создании рабочей группы по разработке законодательства, регулирующего использование беспилотников в РФ. Он добавил, что в стране нет комплексного урегулирования в сфере применения дронов.