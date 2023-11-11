Москва, 11 ноября, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Три атаки штурмовых групп противника отразили российские войска за минувшие сутки на купянском направлении. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 11 ноября на брифинге.

Павел Лисицын/ РИА Новости

Он уточнил, что подразделения Западной группировки войск отразили три атаки штурмовых групп 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе сёл Синьковка и Загоруйковка в Харьковской области.

В результате уничтожены до 50 бойцов противника, две боевые бронированные машины и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходки Krab польского производства, самоходка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

Как сообщало ИА Регнум, за неделю с 4 по 10 ноября подразделения ВС России улучшили положение по переднему краю на отдельных участках на купянском направлении и отразили 18 украинских атак. Бои шли в районе населённых пунктов Синьковка, Ивановка, Загоруйковка, Свердловка и Стельмаховка. Противник потерял убитыми и ранеными более 710 бойцов, а также лишился танка, 11 боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 16 артиллерийских орудий.