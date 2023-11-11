Рейкьявик, 11 ноября, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Власти Исландии объявили режим чрезвычайное ситуации в связи с угрозой извержения вулкана на полуострове Рейкьянес. Об этом 11 ноября сообщил телеканал Sky News.

ANTON BRINK/EPA/ТАСС

Отмечается, что власти распорядились эвакуировать жителей города Гриндавик на юго-западе страны, где прошла серия землетрясений, которые указывают на угрозу вулканического извержения.

По данным The Guardian, всего с конца октября на Рейкьянесе было зарегистрировано 24 тыс. землетрясений. При этом 10 ноября за 14 часов произошло 800 землетрясений, из которых самое сильное было в районе города Гриндавик — магнитудой 5,2.

Извержение вулкана прогнозируется в течение нескольких дней. Ранее в целях предосторожности был закрыт геотермальный курорт Блауа-Лоунид недалеко от Гриндавика.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2022 года извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии. Потоки лавы начали изливаться из жерла вулкана Фаградальсфьядль, расположенного у Гриндавика. Извержение сопровождается интенсивной сейсмической активностью. Извержение вулкана не повлияло на движение воздушных судов.