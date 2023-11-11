Москва, 11 ноября, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Конфликт с участием работников двух компаний произошёл в одной из башен «Федерация» на территории комплекса «Москва-Сити», пострадали несколько человек. Об этом сообщает 11 ноября Telegram-канал «112».

Известия/Константин Кокошкин

Началось с перепалок между сотрудниками двух офисов на 80-м этаже. Один из них занимает компания по производству дизельно-генераторного оборудования, другой — юридическая фирма.

Производственники предположили, что соседи занимаются мошенничеством, так как к ним часто приходят люди с крупными суммами денег. Попытка предостеречь клиентов фирмы от обмана обернулась серьёзным конфликтом.

После очередного обвинения в мошенничестве юристы перешли к рукоприкладству. В потасовке с обеих сторон участвовали 19 человек. Один получил перелом челюсти, другому отбили рёбра. Ещё несколько участников драки отделались синяками и ушибами. В ситуации разбирается полиция.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в одной из подмосковных школ подрались учительница математики и мать шестиклассницы. Поводом стало невыполненное домашнее задание. По словам учеников, конфликт между педагогом и девочкой начался давно.