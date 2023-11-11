Уверенный голос обманул известную художницу и заставил перевести деньги
Лже-сотрудник ФСБ обманул художницу, напугав, что иначе деньги уйдут террористам
Москва, 11 ноября, 2023, 13:24 — ИА Регнум. В Москве мошенники обманули известную художницу и внучку архитектора Московского планетария Ольгу Синявскую, убедив её перевести деньги на «безопасные счета». Иначе, по словам преступников, её сбережения ушли бы на помощь террористам. Об этом ИА Регнум сообщил источник.
9 октября в полицию обратилась 47-летняя художница Ольга Синявская. Женщина рассказала, что стала жертвой телефонных мошенников. Накануне вечером ей позвонил незнакомый мужчина, он представился сотрудником ФСБ и стал убеждать Ольгу, что с её счетов кто-то списывает деньги и переводит их террористам, задействованным в СВО. Голос мужчины звучал очень уверенно, а его слова казались настолько убедительными, что Ольга согласилась выполнять все его инструкции. Звонивший объяснил женщине, что необходимо срочно перевести оставшиеся на карте деньги на безопасные счета. Синявская быстро оделась и направилась к банкомату. Голос в трубке сопровождал её всё время. Мужчина продиктовал Ольге номера счётов, на которые нужно было перевести средства. Только расставшись с деньгами, женщина осознала, что стала жертвой мошенников.
«Поступило заявление от 47-летней жительницы Москвы о мошеннических действиях. Сумма ущерба составила свыше 100 000 рублей. В настоящий момент по данному факту проводится проверка», — рассказал собеседник агентства.
Ольга Александровна Синявская родилась 1 июня 1976 года в семье архитекторов. Её дед Михаил Исаакович Синявский спроектировал и построил Московский планетарий. Он был автором проектов множества жилых зданий в Москве и других городах Советского Союза и получил звание Заслуженного архитектора РСФСР.
Ольга Александровна пошла по стопам родных и полюбила архитектуру. Она окончила Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова. Синявская создавала росписи как в частных апартаментах, так и в общественных помещениях Москвы и Подмосковья, в том числе выполнила серию художественных работ «Выдающиеся мыслители» в здании апелляционного корпуса Московского городского суда и серию портретов прокуроров города Москвы для здания прокуратуры на Богородском валу. Художница участвовала во многих выставках, в том числе в коллективной экспозиции работ студентов графического факультета института им. Сурикова в Хельсинки (Финляндия), выставках молодых художников-графиков членов МОСХ на Кузнецком мосту и в ЦДХ в Москве. В 2011 году у Ольги прошла персональная выставка в городе Перпиньяне (Франция). Работы художницы последнего периода находятся в арт-бутике в отеле Алабрига в городе Кала де Оро на побережье Коста Брава (Испания). Она является членом союза художников Москвы и России, её работы находятся в частных коллекциях России, Финляндии, Швеции, Великобритании, Испании, Италии и Франции.