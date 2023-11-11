Москва, 11 ноября, 2023, 13:24 — ИА Регнум. В Москве мошенники обманули известную художницу и внучку архитектора Московского планетария Ольгу Синявскую, убедив её перевести деньги на «безопасные счета». Иначе, по словам преступников, её сбережения ушли бы на помощь террористам. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

milli. art Ольга Синявская

9 октября в полицию обратилась 47-летняя художница Ольга Синявская. Женщина рассказала, что стала жертвой телефонных мошенников. Накануне вечером ей позвонил незнакомый мужчина, он представился сотрудником ФСБ и стал убеждать Ольгу, что с её счетов кто-то списывает деньги и переводит их террористам, задействованным в СВО. Голос мужчины звучал очень уверенно, а его слова казались настолько убедительными, что Ольга согласилась выполнять все его инструкции. Звонивший объяснил женщине, что необходимо срочно перевести оставшиеся на карте деньги на безопасные счета. Синявская быстро оделась и направилась к банкомату. Голос в трубке сопровождал её всё время. Мужчина продиктовал Ольге номера счётов, на которые нужно было перевести средства. Только расставшись с деньгами, женщина осознала, что стала жертвой мошенников.

«Поступило заявление от 47-летней жительницы Москвы о мошеннических действиях. Сумма ущерба составила свыше 100 000 рублей. В настоящий момент по данному факту проводится проверка», — рассказал собеседник агентства.

Ольга Александровна Синявская родилась 1 июня 1976 года в семье архитекторов. Её дед Михаил Исаакович Синявский спроектировал и построил Московский планетарий. Он был автором проектов множества жилых зданий в Москве и других городах Советского Союза и получил звание Заслуженного архитектора РСФСР.

Ольга Александровна пошла по стопам родных и полюбила архитектуру. Она окончила Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова. Синявская создавала росписи как в частных апартаментах, так и в общественных помещениях Москвы и Подмосковья, в том числе выполнила серию художественных работ «Выдающиеся мыслители» в здании апелляционного корпуса Московского городского суда и серию портретов прокуроров города Москвы для здания прокуратуры на Богородском валу. Художница участвовала во многих выставках, в том числе в коллективной экспозиции работ студентов графического факультета института им. Сурикова в Хельсинки (Финляндия), выставках молодых художников-графиков членов МОСХ на Кузнецком мосту и в ЦДХ в Москве. В 2011 году у Ольги прошла персональная выставка в городе Перпиньяне (Франция). Работы художницы последнего периода находятся в арт-бутике в отеле Алабрига в городе Кала де Оро на побережье Коста Брава (Испания). Она является членом союза художников Москвы и России, её работы находятся в частных коллекциях России, Финляндии, Швеции, Великобритании, Испании, Италии и Франции.