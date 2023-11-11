Нижний Новгород, 11 ноября, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Концерт певца Ивана Минаева, известного как Xolidayboy, отменили в Нижнем Новгороде из-за «болезни артиста». Об этом сообщило местное интернет-издание «Нижегородская правда».

ВКонтакте/XOLIDAYBOY

О решении по отмене мероприятия стало известно за несколько часов до его начала вечером 9 ноября. Организаторы концерта уточнили, что приобретённые ранее билеты будут действительны на другую дату, которую определят позднее. Также стало известно об отмене концертов артиста в Самаре и Казани 10 и 11 ноября соответственно. Сам Минаев отмену своих концертов никак не прокомментировал.

Как передавал источник ИА Регнум, 7 ноября Минеева госпитализировали в Ставрополе после падения в обморок во время концерта. Известно, что в день мероприятия блогер получил повестку в военкомат. Во время выступления на сцене «Абрикос-арены» Иван потерял сознание, ему вызвали скорую помощь и госпитализировали с диагнозом «расстройство вегетативной нервной системы». Врачи оценили поведение Минаева как депрессивное.

За несколько дней до концерта глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подала заявление в полицию на Xolidayboy. Она уточнила, что в своих видео Минеев называет себя украинцем. В день концерта ему вручили повестку прямо в аэропорту Минеральных Вод.