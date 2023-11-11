Алма-Ата, Казахстан, 11 ноября, 2023, 13:27 — ИА Регнум. В Алма-Ате 25 ноября состоится марш против насилия после убийства Салтанат Нукеновой, жены экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, сообщило 11 ноября молодёжное движение страны «Новые люди» в своём Telegram-канале.

primeminister. kz. Личная страница Салтанат Нукеновой в социальной сети Экс-министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев и его супруга Салтанат Нукенова

«25 ноября в Алма-Ате пройдёт марш людей, которым надоело жить в мире животных. «Новые люди» соберут все случаи насилия», — сказано в посте.

Активисты подчеркнули, что случай с убийством Нукеновой показательный, но не единственный. В организации призвали казахстанцев принять активное участие в марше. Его участники намерены пройти по центральным улицам крупнейшего города Казахстана.

Казахстанские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах 9 ноября сообщили о том, что супруга бывшего министра национальной экономики скончалась в одном из ресторанов Астаны в результате побоев.

МВД Казахстана подтвердило факт убийства, а также сообщило о задержании подозреваемого в совершении преступления, имя задержанного официально не называлось.

Как передавало ИА Регнум, экс-министр экономики Казахстана Бишимбаев в 2018 году был осуждён на 10 лет тюрьмы за многочисленные взятки. По версии следствия, Бишимбаев организовал преступную схему при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызыл-Орде.

В 2019 году казахстанские СМИ сообщили, что он вышел на свободу досрочно.