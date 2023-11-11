В Москве мужчина повис на наружном блоке кондиционера
Москва, 11 ноября, 2023, 13:14 — ИА Регнум. В Москве спасли мужчину, который повис на наружном блоке кондиционера. Об этом сообщил ИА Регнум источник.
По его данным, на улице Производственной на наружном блоке кондиционера на уровне пятого этажа повис мужчина, который выпал из окна седьмого этажа и упал на этот блок. От падения мужчину удерживали соседи, пояснил собеседник.
Прибывшие на место спасатели вскрыли двери квартиры и спасли мужчину, в настоящее время медики осматривают пострадавшего, добавил источник.
Как передавало ИА Регнум, в Уфе спасатели вызволили 21-летнего молодого человека, который поднялся из застрявшего лифта по шахте до 12-го этажа и уснул в вентиляционном коробе. Уточняется, что мужчина поднимался на лифте в гости к другу, однако лифт застрял между седьмым и восьмым этажами. После этого молодой человек выбил плафон освещения, вылез на крышу кабины лифта и по направляющим противовеса добрался до 12-го этажа, где забрался в боковой вентиляционный короб. Его товарищ, забеспокоившись, что друг долго отсутствует, позвонил в экстренные службы. Спасатели, забравшись в венткороб, обнаружили молодого человека спящим. Они разбудили его и помогли спуститься.