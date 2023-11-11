Москва, 11 ноября, 2023, 13:14 — ИА Регнум. В Москве спасли мужчину, который повис на наружном блоке кондиционера. Об этом сообщил ИА Регнум источник.

Известия/ Андрей Эрштрем

По его данным, на улице Производственной на наружном блоке кондиционера на уровне пятого этажа повис мужчина, который выпал из окна седьмого этажа и упал на этот блок. От падения мужчину удерживали соседи, пояснил собеседник.

Прибывшие на место спасатели вскрыли двери квартиры и спасли мужчину, в настоящее время медики осматривают пострадавшего, добавил источник.

Как передавало ИА Регнум, в Уфе спасатели вызволили 21-летнего молодого человека, который поднялся из застрявшего лифта по шахте до 12-го этажа и уснул в вентиляционном коробе. Уточняется, что мужчина поднимался на лифте в гости к другу, однако лифт застрял между седьмым и восьмым этажами. После этого молодой человек выбил плафон освещения, вылез на крышу кабины лифта и по направляющим противовеса добрался до 12-го этажа, где забрался в боковой вентиляционный короб. Его товарищ, забеспокоившись, что друг долго отсутствует, позвонил в экстренные службы. Спасатели, забравшись в венткороб, обнаружили молодого человека спящим. Они разбудили его и помогли спуститься.