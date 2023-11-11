Калининград, 11 ноября, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Экипажи истребителей Су-27 в ходе учебно-тренировочных полётов отработали в небе Калининградской области уничтожение воздушных целей условного противника, сообщили 11 ноября в Балтийском флоте.

Известия/Павел Кассин

Отмечается, что лётчики выполнили одиночные и парные взлёты, а также провели учебные воздушные бои с электронными пусками управляемых ракет по воздушным целям.

К отработке задач было привлечено до десяти самолетов Су-27 морской авиации, полёты выполнялись над территорией Калининградской области и акваторией Балтийского моря как в светлое, так и в тёмное время суток в сложных погодных условиях, добавили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, 24 октября в Минобороны сообщали, что над акваторией Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к границе две воздушные цели. Для их опознавания и недопущения нарушения границы был поднят истребитель Су-27. Экипаж идентифицировал цели как два стратегических бомбардировщика ВВС США, при приближении Су-27 они выполнили разворот от границы, а российский истребитель вернулся на аэродром базирования, не допустив нарушения границы и проведя полёт в строгом соответствии с международными правилами.

Аналогичный инцидент произошёл 6 октября, когда истребитель МиГ-31 не допустил нарушения границы России над акваторией Норвежского моря самолётом Р-8А Poseidon Военно-морских сил США. Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk 15 сентября приблизился к границе России в акватории Чёрного моря, но истребитель Су-27 пресёк возможное нарушение границы. 23 и 24 августа Северный флот поднимал истребители МиГ-31 и МиГ-39 для сопровождения норвежских самолётов P-84 Poseidon над Баренцевым морем. Во всех случаях полёты совершались в строгом соответствии с международными правилами.