Вашингтон, 11 ноября, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Амбициозные стремления руководителя SpaceX Илона Маска поскорее освоить космос привели к хаосу в компании и, как следствие, к травмированию работников. По меньшей мере 600 таких случаев произошли с 2014 года и ранее не были зарегистрированы, сообщает 10 ноября агентство Reuters.

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«Сотрудники SpaceX говорят, что расплачиваются за стремление миллиардера колонизировать космос с головокружительной скоростью», — говорится в публикации.

По словам бывшего старшего инженера по авионике SpaceX Тома Молина, все подразделения компании пронизывала идея Маска о том, что нужно как можно быстрее отправиться на Марс, чтобы спасти человечество. Ради этого в SpaceX пренебрегали безопасностью работников.

Издание сообщает о примерно 600 травмах, в числе которых были порезы, рваные раны, переломы и вывихи конечностей, травмы головы, ожоги и поражения электрическим током. В восьми случаях травмы привели к ампутациям, в ряде случаев люди остались инвалидами. Был и смертельный инцидент.

В июне 2014 года работникам нужно было доставить пенопластовую изоляцию в главный ангар ракетной компании, но ремней для крепления у них не было. Изоляцию перевозили на грузовике с прицепом, сверху на груз сел 38-летний Лонни Леблан. Когда грузовик уехал, мужчину сдуло с прицепа порывом ветра. Он упал, ударился головой и скончался на месте. Инспекторы по охране труда признали вину компании.

Согласно рассказам работников, травмы случались из-за хаоса на рабочем месте, недостаточной обученности и переутомления персонала. Люди пропускали основные процедуры безопасности из-за жёстких сроков, которые Маск установил для космических проектов.

Сам Маск, по их словам, временами игнорировал нормы безопасности. Иногда он играл с огнемётом и просил работников не надевать жёлтую защитную одежду из-за своей нелюбви к ярким цветам.

Как сообщало ИА Регнум, 6 октября Илон Маск заявил, что многоразовый сверхтяжёлый космический корабль Starship может отправиться к Марсу в ближайшие три-четыре года. Предполагается, что он совершит пробную посадку на поверхность планеты без экипажа.