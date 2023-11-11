Эр-Рияд, 11 ноября, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Президент Ирана Ибрагим Раиси прибыл в Саудовскую Аравию с первым визитом после восстановления отношений между этими странами для участия во внеочередном совместном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), сообщил 11 ноября саудовский телеканал Al Ehbariya.

Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Ирана Ибрагим Раиси

На показанных по телеканалу кадрах видно, как Раиси приветствует саудовских чиновников в аэропорту после приземления самолёта.

Иран вместе с Саудовской Аравией стали инициаторами совместной встречи в верхах стран — членов ОИС и ЛАГ в связи с критической ситуацией в секторе Газа, который более месяца подвергается интенсивным бомбардировкам Израиля.

Как передавало ИА Регнум, в начале марта 2023 года Саудовская Аравия и Иран договорились восстановить дипломатические отношения, которые были разорваны в 2016 году. Кроме того, они условились открыть свои посольства в течение 60 дней. Встреча представителей стран проходила в Пекине при посредничестве Китая. В ней участвовали глава Совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, советник Совета национальной безопасности Саудовской Аравии Мосаед Бен Мохаммад Аль-Айбан и бывший министр иностранных дел КНР Ван И.

Тогда же, в марте, король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд приветствовал соглашение двух братских стран о восстановлении отношений и пригласил президента Ирана с официальным визитом в Эр-Рияд. Он также призвал к укреплению двустороннего экономического и регионального сотрудничества.

Эр-Рияд объявил о разрыве дипотношений с Тегераном 3 января 2016 года после того, как возле саудовского посольства в Иране собрались протестующие в связи с казнью в Саудовской Аравии шиитского проповедника Нимра ан-Нимра. Кроме того, Тегеран и Эр-Рияд были активно вовлечены в шедшую с 2014 года гражданскую войну в Йемене, где иранская сторона поддерживала повстанцев — хуситов (на севере страны), а саудовская во главе арабской коалиции — президента Абда Раббо Мансура Хади (на юге).