Херсон, 11 ноября, 2023, 13:16 — ИА Регнум. В подконтрольном Киеву городе Херсоне прогремели взрывы. Об этом 11 ноября сообщило украинское издание «Общественное».

Игорь Зарембо/РИА Новости

«В Херсоне слышны взрывы», — пишет СМИ. Других подробностей в материале не приводится.

Как передавало ИА Регнум, в Киеве 11 ноября сообщили о взрывах. Эти данные подтвердил мэр города Виталий Кличко. Он также отметил, что, по предварительной информации, сработали силы противовоздушной обороны.

На Украине в ночь на 11 ноября в пяти областях сирены предупредили население об опасности с воздуха. Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

Ранее серия взрывов прогремела в Одесской и Киевской областях.