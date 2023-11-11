Москва, 11 ноября, 2023, 13:58 — ИА Регнум. На предстоящих переговорах президента США Джозефа Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина позиция Белого дома будет ослаблена тем фактом, что санкции Вашингтона в отношении Китая оказались не очень эффективны. Об этом корреспонденту ИА Регнум 11 ноября заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Алексей Маслов.

White House/Global Look Press Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден

Ранее издание Politico сообщило, что в середине ноября Байден надеется встретиться с Си Цзиньпином и провести с ним «жёсткий разговор», в котором будут затронуты и роль Китая в конфликте на Украине, и готовность Пекина повлиять на Иран, дабы тот «не стремился к эскалации на Ближнем Востоке».

Как полагает Маслов, в попытках изменить позицию Китая в украинском вопросе Байден может сделать ему несколько предложений. Во-первых, это открытие американского рынка для ряда китайских высокотехнологичных компаний, которые ранее были изгнаны оттуда. Во-вторых, это уменьшение заградительных 10-20-процентных тарифных барьеров на ряд потребительских товаров китайского производства.

Кроме того, США могут уменьшить давление на Китай по тайваньскому вопросу и по вопросу Синьцзяна. Взамен Вашингтон надеется, во-первых, добиться резкого уменьшения или вообще прекращения поставок из Китая в Россию товаров двойного назначения (в том числе связанных с микропроцессорами), компонентов для дронов и много другого, что может пойти на военные цели. Во-вторых, США хотят, чтобы Китай жёстче требовал от России прекращения горячей фазы операции.

«И самое главное, США нужно, чтобы Пекин сделал какие-то позитивные заявления по отношению к Украине», — уточнил Маслов.

Однако есть большие сомнения, что Байден сможет реализовать задуманное. Как подчеркнул востоковед, целый ряд антикитайских мер со стороны США привёл к частичному кризису американского рынка. Товаропроизводители в США несут миллиардные убытки. Второй очень важный момент — надежды на то, что Китай будет задавлен после запрета на поставки в КНР новых технологий, в том числе со стороны Тайваня, не особо оправдываются. Китай довольно быстро сумел наладить своё производство. Кроме того, возникли задержки с быстрым переносом производств из Тайваня в США.

«Так что говорить о том, что у Байдена много козырей, не приходится, — констатировал Маслов. — Поэтому позиция США скорее будет умеренная. Плюс для Байдена очень важно, как это будет обставлено в американской или проамериканской прессе. Белому дому будет весьма неприятно признать, что его санкции оказались не очень эффективны в отношении Китая».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению востоковеда Андрея Островского, Пекин не склонен обсуждать с США украинский или иранский вопросы, поскольку для Китая главная тема — это Тайвань.

Между тем, по данным Politico, Байден рассматривает предстоящую встречу с Си Цзиньпином как последний шанс повлиять на китайского лидера для перезагрузки отношений двух стран до начала выборов в США.

До этого Джозеф Байден в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И предложил китайской стороне сообща действовать для стабилизации и улучшения отношений между странами. В свою очередь, Ван И заметил, что действовать нужно на основе трёх принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Министр подчеркнул, что Китай придаёт большое значение надеждам на улучшение отношений с США.

Кроме того, на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном Ван И заметил, что у Вашингтона и Пекина есть точки соприкосновения по общим интересам. Поэтому две страны должны не просто возобновить диалог, но и сделать его глубоким и всеобъемлющим.