Париж, 11 ноября, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон принял приглашение президента Киргизии Садыра Жапарова посетить республику во время его визита в Париж, сообщается на сайте пресс-службы киргизского лидера.

CHRISTOPHE PETIT TESSON/POOL/EPA/ТАСС Президент Франции Эммануэль Макрон

«В ходе беседы лидерами выражена готовность к наращиванию двусторонних отношений и выведению их на уровень партнёрства, в том числе в транспортной и торгово-экономической сферах. <…> Стороны подчеркнули важность продолжения политического диалога для укрепления взаимовыгодного сотрудничества. Президент Садыр Жапаров пригласил президента Франции Эммануэля Макрона посетить с визитом Кыргызстан. Приглашение с благодарностью принято», — говорится в тексте пресс-службы.

Также отмечается, что во время визита Жапарова президенты двух стран обсуждали актуальные направления киргизско-французского сотрудничества, а также перспективы дальнейшего взаимодействия двух республик. Жапаров поблагодарил Макрона за приглашение посетить с визитом Францию и принять участие в Парижском Форуме мира, первом Саммите по ледникам и полюсам — «Саммите Одна Планета».

Как передавало ИА Регнум, 1 ноября Макрон посетил Казахстан с официальным визитом, где встретился с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. Президенты обсудили укрепление торгово-экономического, энергетического и инвестиционного сотрудничества двух стран, а также проблемы международного и регионального уровней.

Вечером 1 ноября президент Франции посетил Узбекистан, где вместе с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым совершил прогулку по ночному Самарканду. На площади Регистан главы государств сфотографировались. После этого посетили историко-этнографический парк «Вечный город» в турцентре «Великий шёлковый путь». Начался визит Макрона с посещения архитектурного ансамбля Регистан. На следующий день главы государств провели переговоры, обсуждая широкий круг вопросов.