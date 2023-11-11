Москва, 11 ноября, 2023, 12:39 — ИА Регнум. У мобилизованного москвича угнали автомобиль, в котором он хранил ценные вещи, пока принимает участие в спецоперации. Полиция проводит проверку по данному факту. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

10 октября в полицию обратился 45-летний Сергей, мужчина рассказал, что сейчас он мобилизован на СВО и самостоятельно в отделение прийти не может. Он попросил оперативников помочь найти его автомобиль, который угнали с парковки в Таганском районе столицы. По словам Сергея, он узнал о пропаже машины от своих коллег из ГБУ «Жилищник». Сергей также объяснил, что в салоне находились ценные вещи.

«Поступило обращение от 45-летнего жителя Москвы о том, что принадлежащий ему автомобиль ВАЗ-2140 пропал с парковки, где ранее им был припаркован в августе 2022 года. В автомобиле находились ноутбук, 2 монитора, перфоратор, электродрель и иные ценные вещи», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по заявлению Сергея в полиции проводят проверку.