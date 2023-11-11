Кингисепп, Ленинградская область, 11 ноября, 2023, 12:42 — ИА Регнум. В Кингисеппе Ленинградской области столкнулись два легковых автомобиля Chevrolet и ВАЗ-2114, пострадали шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних, сообщают 11 ноября «Известия».

Кадр из видео

По данным издания, авария произошла на пересечении Крикковского шоссе и Большой Советской улицы. Водитель Chevrolet грубо нарушил правила дорожного движения, проехав на красный сигнал светофора.

Очевидцы в соцсетях сообщали, что звук удара от столкновения машин был слышен даже на других улицах. Сотрудники полиции и скорой помощи прибыли на место происшествия оперативно.

В результате ДТП пострадали шесть человек, все они были госпитализированы. Как уточняет «РЕН ТВ», водитель Chevrolet получил травмы средней тяжести, а пятеро мужчин, которые были в ВАЗ-2114, — с тяжёлыми повреждениями.

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Как передавало ИА Регнум, в Воронежской области 10 ноября из-за ДТП было остановлено движение транспорта на 662-м км автотрассы М-4 «Дон». На следующий день пресс-служба компании «Автодор» информировала, что движение открыто в обоих направлениях. Подробности ДТП не сообщались.

Ранее в Краснодарском крае произошло массовое ДТП, повлёкшее гибель людей. Большегруз, бензовоз и семь легковых автомобилей столкнулись на федеральной трассе М-4 «Дон» в Горячем Ключе. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель грузовика DAF, который не выбрал безопасную дистанцию и въехал во впереди идущий Hyundai. В одном из легковых автомобилей погибли водитель и пассажир.