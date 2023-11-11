Москва, 11 ноября, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Обвинения, предъявляемые Западом в «незаконном» военно-техническом сотрудничестве России с КНДР, голословны и бездоказательны, заявила 11 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой приводятся на сайте министерства.

Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын

«Обвинения, предъявляемые «коллективным Западом» в «незаконном» военно-техническом сотрудничестве России с КНДР — голословны и бездоказательны, в излюбленном стиле «highly likely». К тому же никто не наделял Вашингтон и Токио следственными полномочиями», — сказала она.

По словам Захаровой, Москва ответственно выполняет свои международные обязательства, включая резолюции Совета Безопасности, и это не мешает ей развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества с соседями, в том числе КНДР.

«Что касается критиков нашей страны из числа так называемых поборников международного права, то им следует посоветовать почаще смотреть в зеркало, прежде чем учить других», — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

Она добавила, что именно Вашингтон и его союзники нарушают общепринятые нормы международного права и резолюции Совета Безопасности, накачивая киевский режим оружием и способствуя продолжению кровопролития.

Как сообщало ИА Регнум, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома адмирал ВМС США в отставке Джон Кирби 13 октября заявил журналистам, что КНДР якобы поставила России вооружение для спецоперации. При этом власти КНДР опровергли это сообщение и заявили, что таким образом Вашингтон пытается подорвать имидж Пхеньяна.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 17 октября назвал бездоказательными заявления разведки Великобритании о поставках России вооружений из КНДР. Представитель Кремля подчеркнул, что эти утверждения ни на чём не основаны. Это же заявил и глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, утверждения США о предоставлении Пхеньяном военной помощи Москве являются слухами.

Вместе с тем, 25 октября внешнеполитические ведомства США, Южной Кореи и Японии выступили с совместным заявлением о якобы попытках приобретения Россией военного снаряжения в КНДР. Конкретных примеров распространённое заявление, впрочем, не содержит. Главы дипломатических ведомств заверили, что вместе с международным сообществом продолжат работать над «разоблачением попыток России приобрести военное снаряжение у КНДР». Они также выразили поддержку киевскому режиму.