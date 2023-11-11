Киев, 11 ноября, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Новый взрыв прогремел в Киеве. Об этом 11 ноября сообщает украинское издание «Страна․uа».

Иван Шилов ИА Регнум

«Новый взрыв в Киеве», — говорится в публикации.

Как передавало ИА Регнум, в Киеве 11 ноября сообщили о взрывах. Эту информацию подтвердил мэр города Виталий Кличко. Он также добавил, что, по предварительной информации, сработали силы противовоздушной обороны.

На Украине в ночь на 11 ноября в пяти областях сирены предупредили население об опасности с воздуха. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, с 00:33 по местному времени воздушную тревогу объявили в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

Ранее серия взрывов прогремела в Одесской и Киевской областях.