Санкт-Петербург, 11 ноября, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Вокалист и клавишник группы Zero People Александр Красовицкий и Александр Заранкин назвали себя патриотами России, после того как концерт их группы в Санкт-Петербурге был сорван сотрудниками ОМОН. Видеозапись с признанием музыкантов опубликовал телеканал «360».

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Лидер группы Zero People Александр Красовицкий

«На наших концертах и в наших песнях нет ни одного слова против СВО, ни одного слова в поддержку Украины. Мы с уважением относимся к руководству нашей страны и безусловно являемся патриотами России», — сказал Красовицкий.

Заранкин же заявил, что на запланированном концерте никто не собирался выступать с проукраинскими лозунгами, также назвав себя патриотом страны.

Как передавало ИА Регнум, вечером 9 ноября силовики нагрянули на подпольный концерт группы Zero People. Причиной рейда стали антироссийские высказывания музыкантов. Очевидцы утверждают, что ОМОН сначала вывел из клуба несовершеннолетних, а затем у слушателей стали проверять документы. После этого люди начали покидать мероприятие.

Самих музыкантов группы забрали в полицию.

Также сообщалось, что одну посетительницу концерта задержали за нападение на сотрудника ОМОН. Женщина ударила его ладонями по голове и в область груди и была задержана. Позже она признала свою вину и раскаялась. Суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определённых действий.