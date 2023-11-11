Москва, 11 ноября, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Профессиональный боксёр Иван Ерхов сломал челюсть посетителю бара на Страстном бульваре. В отношении спортсмена уже возбудили уголовное дело. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

rccboxing. pro Боксёр Иван Ерхов

В ночь с 14 на 15 октября 22-летний Артём вместе с друзьями отдыхал в одном из столичных баров на Страстном бульваре. Несколько часов молодые люди выпивали и общались, а около 3 часов ночи стали собираться по домам. Друзья вышли на улицу первыми, Артём присоединился к ним через несколько минут. Только парень вышел из заведения, как сразу почувствовал сильный удар по лицу и резкую боль. Он не успел рассмотреть своего обидчика и понять, что произошло. Эти события молодой человек смог вспомнить только спустя некоторое время в больнице.

«В ГКБ имени Н. И. Пирогова нарядом скорой помощи был госпитализирован в травматологическое отделение 22-летний пациент с диагнозом двусторонний оскольчатый перелом нижней челюсти со смещением отломков», — рассказал собеседник агентства.

Медики передали информацию о его травмах в полицию, оперативники опросили пострадавшего и приняли от него заявление о нападении. В результате проверки полицейским удалось установить, что телесные повреждения молодому человеку нанёс 28-летний профессиональный боксёр Иван Ерхов.

«Установлено, что 28-летний уроженец Омска, имея умысел на причинение телесных повреждений, нанес заявителю один удар кулаком правой руки по голове в область челюсти, что повлекло длительное расстройство здоровья продолжительностью более трёх недель», — сообщил источник.

9 ноября в отношении спортсмена возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» (ч. 1 ст. 112 УК РФ).

Иван Ерхов родился 1 декабря 1994 года. Он дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году. Спортсмен выступает в средней весовой категории. Он участвовал в турнирах Extra Round 4, организатором которых выступает компания RCC Boxing Promotions. Иван зачастую старается закончить свои бои в несколько ударов, отправляя соперников апперкотом в глубокий нокаут.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве за стрельбу у ресторана был задержан 37-летний чемпион Европы по боксу Никита Иванов.