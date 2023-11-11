Киев, 11 ноября, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провёл телефонный разговор с советником президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джейком Салливаном и попросил его ускорить поставки оружия. Об этом сообщается на официальном сайте главы киевского режима Владимира Зеленского.

Matthias Merz/dpa/Global Look Press

Отмечается, что Ермак проинформировал Салливана об актуальной ситуации на горячих участках фронта, в частности об оборонных операциях и наступательных действиях ВСУ.

В ходе разговора Ермак отметил необходимость своевременной поставки вооружения и боеприпасов Киеву для «успешного противостояния российской армии».

Как сообщало ИА Регнум, бывшего разведчика ЦРУ Фила Джиральди удивило решение США по Украине. По его словам, американские политики наконец осознали, что не смогут одержать победу в конфликте на Украине, а власти страны не справились с возложенными на них ролями.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что неопределённость в США по теме бюджета беспокоит Киев. Вместе с тем он выразил уверенность в выполнении долгосрочных обещаний администрации президента США Джо Байдена оказывать помощь Киеву, а также в продолжающейся поддержке со стороны американского народа.