Лондон, 11 ноября, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Декабрь станет решающим месяцем в конфликте между Украиной и Россией. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью британскому телеканалу «Би-би-си».

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Телеканал не приводит полный текст речи французского лидера, а только пишет, что, по мнению Макрона, в декабре в российско-украинском конфликте «решится многое», а также может возникнуть время для «честных и хороших переговоров» с Россией, но этот вопрос должен решаться только Украиной.

Кроме того, глава Франции призвал все страны продолжить политику поддержки киевских властей, так как в случае если России «позволят победить в конфликте», то в европейском регионе возникнет «новая имперская сила».

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств по украинскому кризису заявил, что российские власти готовы искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. Российский лидер отметил, что Россия никогда от переговоров не отказывались, власти всегда говорили, что готовы к продолжению диалога.

Он отметил, что Москва стремится продвигать такую позицию, несмотря на линию западных стран, стремящихся действовать исключительно в своих интересах в любом международном конфликте. Президент напомнил, что Запад развязал войны в Судане и Сирии, проигнорировав Устав ООН.

Весной 2022 года Украина не подписала проект мирных соглашений с Россией в Стамбуле по указу Соединённых Штатов Америки, заявил 10 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, в дипломатическом мире этот факт хорошо известен, хоть и не был официально подтверждён.