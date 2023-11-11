Москва, 11 ноября, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в столице Украины.

Константин Чалабов/РИА Новости

«Сильные взрывы прогремели на левом берегу столицы», — написал он в своём Telegram-канале.

Он также сообщил, что, по предварительной информации, сработали силы противовоздушной обороны.

Как передавало ИА Регнум, ранее о взрывах в Киеве сообщило украинское издание «Страна. uа». В Киеве была объявлена воздушная тревога.

На Украине в ночь на 11 ноября в пяти областях сирены предупредили население об опасности с воздуха. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, с 00:33 по местному времени воздушную тревогу объявили в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

Ранее серия взрывов прогремела в Одесской и Киевской областях.