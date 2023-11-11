Москва, 11 ноября, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Россия отправила в Афганистан около 40 тонн гуманитарных грузов в качестве помощи народу республики, пострадавшему от землетрясения в Герате. Об этом 11 ноября сообщили в МИД РФ.

МЧС России/ТАСС

«От имени правительства РФ и Афганского делового центра в Москве, возглавляемого Мухаммедом Надир Шахом, двумя спецбортами Минобороны России в Кабул доставлено около 40 тонн гуманитарного груза», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия продолжает оказывать гуманитарное содействие дружественному афганскому народу, пострадавшему от разрушительного землетрясения в Герате.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября в афганской провинции Герат произошло землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр располагался в 42 км к северо-западу от Герата, число погибших достигло 2 тыс. человек. Кроме того, 11 октября два подряд землетрясения магнитудой 6,3 и 5,0 были зафиксированы в западном Афганистане.