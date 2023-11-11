Лондон, 11 ноября, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Британская атомная подлодка «Одейшес», построенная для противостояния России, уже год простаивает на кладбище подлодок в ожидании ремонта. Об этом написал британский таблоид Daily Express.

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Издание пишет, что подлодку типа «Астьют» «Одейшес», построенную для защиты Великобритании от России, посадили на мель в порту Плимута из-за отсутствия работающего сухого дока, где её можно было бы отремонтировать. В публикации уточняется, что сама субмарина стоимостью 1,3 миллиарда фунтов стерлингов находится рядом с «кладбищем ржавеющих подводных лодок».

По словам собеседника издания, подобная ситуация является «серьёзной проблемой» для национальной безопасности Великобритании.

«Считается, что в этом году были времена, когда ни одна из ударных подводных лодок Королевского флота не выходила в море, что является серьёзным риском. Если британская общественность знает, что у вооружённых сил (Великобритании. — Прим. ред.) есть уязвимые места из-за недостаточной готовности, то русские и китайцы, безусловно, также будут в курсе этого», — сообщает эксперт.

Руководители британских оборонных ведомств признают, что потребуется много времени, чтобы вернуть субмарину обратно в море, так как судно предназначено для капитального ремонта и дозаправки ядерным топливом, хотя точный характер работ остается неясным.

По данным британских СМИ, «Одейшес» предназначалась для «тщательного наблюдения» за действиями российских подводных лодок и военных кораблей в Восточном Средиземноморье в период «растущей напряженности».

Ранее в разговоре с ИА Регнум политолог Каринэ Геворгян рассказала, что отправка в Персидский залив стратегической атомной подводной лодки США «Флорида» связана не с непосредственными действиями Ирана, а с общим осложнением ситуации в ближневосточном регионе. Так эксперт прокомментировала сообщения о том, что США направили в Персидский залив атомную подводную лодку. Речь идёт об АПЛ «Флорида» класса «Огайо». По данным СМИ, целью появления подлодки является демонстрация возможностей по сдерживанию Ирана.