Москва, 11 ноября, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Меньше чем за год «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сделал для борьбы с наркотиками то, что за 20 лет не смогла осилить коалиция НАТО во главе с США, якобы боровшаяся с терроризмом в Афганистане. Об этом 11 ноября сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале, комментируя снижение производства наркотиков в этой стране.

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Он привёл данные Управления по наркотикам и преступности ООН, согласно которым с конца 2022 года по настоящее время производство наркотиков в Афганистане уменьшилось на 95%. Это касается как сокращения посевных площадей мака (с 233 до 11 тыс. га), так и самого производства наркотика (с 6,2 тыс. до 333 т), уточнил зампред Совбеза.

Меньше чем за год «Талибан», как бы к нему ни относились, сделал то, что за 20 лет не смогла осилить коалиция НАТО во главе с американцами, якобы боровшаяся с терроризмом в стране, указал Медведев.

«Вот что бывает, когда из региона уходит тот, кто и был реально заинтересован в экспорте героина в Россию и другие страны», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, в конце 2022 года после жалоб местных жителей на увеличение числа наркозависимых в городе Газни в Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в России) собрали всех употребляющих наркотики граждан и заперли их в спортзале в городском парке «Баге-Занан» в районе паломничества Али Лалай. Отмечается, что это было сделано с целью держать употребляющих наркотики граждан подальше от общественного внимания.

Глава МИД России Сергей Лавров в июле 2021 года назвал провальной миссию США в Афганистане. США не просто выводят свои войска из Афганистана — они выводят их, де-факто признав провал своей миссии, подчеркнул он.

США вывели свои войска из Афганистана летом 2021 года, завершив военную операцию, начавшуюся в 2001 году.