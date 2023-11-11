Грохот от схода с рельсов вагонов товарного поезда разбудил жителей Рязани
Рязань, 11 ноября, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Грохот от схода с рельсов поезда в Рязанской области был слышен за пару километров, сообщил ИА Регнум житель областного центра.
«Мы проснулись от громкого хлопка. Сначала решили, что это самолёт преодолел звуковой барьер. Тут рядом аэродром в Дягилево. Часто слышим самолёты. А потом уже увидели в новостях и поняли, что произошло», — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в момент происшествия находился в доме возле парка Советско-польскому братству по оружию в центральной части Рязани, примерно в двух километрах от места происшествия.
Как передавало ИА Регнум, утром 11 ноября в Рязанской области 19 грузовых вагонов сошли с рельсов.
По данным пресс-службы Московской железной дороги, сход состава произошёл в 07:12 на перегоне Рыбное — Блокпост в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. В результате инцидента получил незначительные травмы помощник машиниста.