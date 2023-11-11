Рязань, 11 ноября, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Грохот от схода с рельсов поезда в Рязанской области был слышен за пару километров, сообщил ИА Регнум житель областного центра.

РЕН ТВ

«Мы проснулись от громкого хлопка. Сначала решили, что это самолёт преодолел звуковой барьер. Тут рядом аэродром в Дягилево. Часто слышим самолёты. А потом уже увидели в новостях и поняли, что произошло», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в момент происшествия находился в доме возле парка Советско-польскому братству по оружию в центральной части Рязани, примерно в двух километрах от места происшествия.

Как передавало ИА Регнум, утром 11 ноября в Рязанской области 19 грузовых вагонов сошли с рельсов.

По данным пресс-службы Московской железной дороги, сход состава произошёл в 07:12 на перегоне Рыбное — Блокпост в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. В результате инцидента получил незначительные травмы помощник машиниста.