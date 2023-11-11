Рязань, 11 ноября, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверяет данные о сходе 19 вагонов с удобрениями в Рязанской области. Об этом ведомство сообщило у себя в Telegram-канале.

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«Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении.

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Также ведомство сообщает, что в целях координации действий следственных органов на место схода выехал рязанский транспортный прокурор Алексей Сидоров.

Как передавало ИА Регнум, утром 11 ноября в Рязанской области 19 грузовых вагонов сошли с рельсов. По данным пресс-службы Московской железной дороги, сход состава произошёл в 07:12 на перегоне Рыбное — Блок пост в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Отмечалось, что в результате инцидента получил незначительные травмы помощник машиниста. Сход вагонов не повлиял на движение пассажирских и пригородных поездов, угрозы экологии нет, создан штаб для координации действий по ликвидации последствий схода. На место происшествия выехали следователи и криминалисты.