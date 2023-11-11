Киев, 11 ноября, 2023, 10:36 — ИА Регнум. Мощные взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Киеве сообщают о сильных взрывах», — говорится в сообщении украинского издания «Страна. uа».

Отмечается, что в Киеве была объявлена воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о работе ПВО.

Как передавало ИА Регнум, на Украине в ночь на 11 ноября в пяти областях сирены предупредили население об опасности с воздуха. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, с 00:33 по местному времени воздушную тревогу объявили в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

Ранее серия взрывов прогремела в Одесской и Киевской областях.