Воронеж, 11 ноября, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Движение автотранспорта на 662-м километре трассы М-4 «Дон» в Воронежской области открыто в обоих направлениях. Об этом сообщает пресс-служба компании «Автодор».

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«Движение по М-4 «Дон» на 662-м километре открыто в обоих направлениях», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в Воронежской области из-за ДТП остановлено движение транспорта на 662-м км автотрассы М-4 «Дон». Был организован перепуск движения в сторону Москвы на 672-м км и в сторону юга на 636-м км.

Ранее в Краснодарском крае произошло массовое ДТП, повлёкшее гибель людей. Большегруз, бензовоз и семь легковых автомобилей столкнулись на федеральной трассе М-4 «Дон» в Горячем Ключе. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель грузовика DAF, который не выбрал безопасную дистанцию и въехал во впереди идущий Hyundai. В одном из легковых автомобилей погибли водитель и пассажир.