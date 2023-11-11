Вашингтон, 11 ноября, 2023, 09:44 — ИА Регнум. Соединённые Штаты должны всеми силами избегать столкновения с Россией и Китаем, поскольку такой масштабный конфликт может привести к полному уничтожению страны США, заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Если Россия и Китай будут в военном альянсе, а мы ввяжемся в третью мировую войну, Соединённые Штаты Америки, какими мы их знаем сегодня, могут прекратить существовать», — сказал он в эфире PBD Podcast.

По его словам, у России и Китая есть серьёзные военно-космические силы, тогда как у США «нет значимых оборонительных и наступательных возможностей в космосе».

«Наша страна находится в наиболее уязвимом положении за долгое время. Российские гиперзвуковые ракеты невозможно перехватить старыми системами ПВО», — заключил Рамасвами.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Рамасвами назвал лидера киевского режима Владимира Зеленского нацистом, а Украину — недемократичной страной.

Он подчеркнул, что Украина не образец демократии. В этой стране запрещены 11 оппозиционных партий, а все СМИ собраны в единое государственное телевизионное медиаобразование. Украинские власти пригрозили, что не будут проводить в этом году выборы, если США не дадут им ещё денег.