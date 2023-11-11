Москва, 11 ноября, 2023, 09:20 — ИА Регнум. Миномётчики Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте на артёмовском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным российского оборонного ведомства, разведка с помощью БПЛА получила данные, что противник закрепился на участке в зоне ответственности десантников.

«Огневые точки просчитаны заранее по целям противника. Расчету достаточно нескольких минут для приведения миномёта к бою, после этого беглым огнём с корректировкой миномёты наносят удар и уничтожают пехоту противника в опорном пункте», — сообщили в Минобороны.

Благодаря корректировке огня подразделениями БПЛА достигается высокая скорость и точность поражения целей, после получения координат цели расчёты быстро занимают огневые позиции, вычисляют исходные данные и производят первый выстрел.

После первого выстрела расчёт начинает работать «как чётко отлаженный механизм, где каждый артиллерист-десантник прекрасно знает свой манёвр», добавили в Минобороны.

«Миномётные расчёты ВДВ ведут огонь на подавление огневых позиций и разрушение опорных пунктов, а также на уничтожение укрытой живой силы противника на дальности до 7 тысяч метров», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в районе села Вербовое Запорожской области, по словам главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, российские военные уничтожили две украинские ДРГ. Сначала бойцы ВС России отбили атаку диверсантов, а затем уничтожили как минимум половину из них, оставшиеся бежали, уточнил он.

Около населённого пункта Работино в Запорожской области военные разведывательного подразделения ВДВ России из Новороссийской десантно-штурмовой бригады вступили в бой со снайперами из числа наёмников из Франции. Российские военнослужащие научились отличать элитные подразделения ВСУ и сформированные из мобилизованных отряды, отметили в Минобороны РФ.