Смоленск, 11 ноября, 2023, 07:46 — ИА Регнум. В небе над Смоленской областью сбили украинский беспилотник, обошлось без жертв, заявил 11 ноября губернатор региона Василий Анохин.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Ночью силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы в Смоленском районе обезврежен беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Пострадавших нет», — написал глава области в своём Telegram-канале.

Анохин добавил, что на месте падения дрона работают оперативные службы с целью обеспечения безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 10 ноября около 23:00 мск в воздушном пространстве Смоленской и Московской областей были перехвачены два беспилотника ВСУ.

Ночью 11 ноября зафиксировали взрыв в подмосковной Коломне. По предварительной информации, на административное здание одного из предприятий упал беспилотник. От удара пострадала обшивка строения.

ВСУ 2 июня попытались атаковать дронами объекты топливно-энергетического комплекса Смоленской области. По сведениям региональных властей, атаку два беспилотника дальнего радиуса действия совершили около трёх часов ночи в деревне Пересна Починковского района и в деревне Дивасы Смоленского района. Критических повреждений, а также жертв и пострадавших нет.