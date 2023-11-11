Вашингтон, 11 ноября, 2023, 07:34 — ИА Регнум. Союзники Киева на Западе заявляют, что конфликт на Украине может быть урегулирован по корейскому сценарию с созданием военных баз НАТО в стране. Об этом написала журналистка Энн Эпплбаум в статье для американского журнала Atlantic.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

Автор изложила мнение, что президент РФ Владимир Путин никогда не сдастся.

«Несколько благонамеренных людей, сторонники Украины, утверждали, что этот конфликт может закончиться так же, как когда-то закончилась корейская война, когда границы на нынешней линии фронта заморожены, а остальная часть Украины, как и Южная Корея, защищена американскими гарантиями безопасности и даже базами США», — цитирует предположение журнал.

По словам Эпплбаум, всё больше слышится разговоров о том, что необходимо прекратить военные действия, добиться перемирия. Надежды на «победоносность» Украины тают стремительно.

Как сообщало ИА Регнум, мастерство главы киевского режима Владимира Зеленского «выкручивать руки» и использовать СМИ для достижения своих политических целей на Вашингтон и страны Запада больше не действует. Украина, очевидно, остаётся без союзников-спонсоров. Об этом написали обозреватели немецкого журнала Spiegel.

Среди стран, которые выступают против выделения бесконечной военной помощи Украине, в частности, в размере до 20 млрд евро, оказался тяжеловес Евросоюза — Германия. Дипломаты ЕС считают, что когда речь идёт о больших деньгах, то всё может резко измениться. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного дипломата на условиях анонимности.