ДНР, 11 ноября, 2023, 07:28 — ИА Регнум. Российские войска ликвидируют непрофессиональные группы ВСУ ещё на подходе к позициям под Артёмовском, рассказал боец спецназа «Сибирь» Южной группировки войск.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Военный рассказал о разнице между профессиональной группой и так называемой неподготовленной — «мясной».

«Мясные группы» выдвигаются в колонну, между ними дистанции вообще никакой, то есть при хорошем выстреле одного снаряда будет достаточно, чтобы просто уничтожить всю группу», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Боец добавил, что профессиональных военных противника уничтожают первоочерёдно с главной пары в группе. Их атакует дрон-камикадзе, по остальным работает артиллерия.

Как сообщало ИА Регнум, ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказывал о «мясных штурмах» ВСУ на донецком направлении. Так, после очередного штурма российских позиций в районе Спорного украинские военные несли как безвозвратные, так и санитарные потери. При беседе с военнопленными выяснилось, что они не проходили должной подготовки и в большей степени направлялись на фронт из восточной и центральной частей страны.

В рядах ВСУ не осталось основательно обученных бойцов, признал бывший морпех армии США Брайан Берлетик. По его словам, профессиональные военные, которых США и НАТО готовили на Украине с 2014 года по 2022-й, были уничтожены Россией с начала спецоперации. Именно поэтому сейчас в рядах украинской армии в боевых действиях участвуют главным образом неподготовленные люди, сказал военный.

Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин 10 ноября заявил, что число военнослужащих ВСУ под Донецком уменьшилось в 3–4 раза из-за их бегства. На позициях первой линии обороны остаётся «очень маленькое количество бойцов, символическое», добавил он.