Якутск, 11 ноября, 2023, 07:02 — ИА Регнум. В Якутии доставили в больницу двух мужчин после нападения на них хищника. Подробности происшествия сообщила прокуратура республики в Telegram-канале.

Кадр из видео

Рабочих доставили 10 ноября в Центральную районную больницу со скальпированными ранами головы, рваными ранами верхних и нижних конечностей. Пострадавшие 1986 и 1977 годов рождения.

«Состояние оценивается как средней степени тяжести. После интенсивной терапии состояние мужчин стабилизировалось», — добавили в прокуратуре.

Нападение медведя произошло в 180 км от посёлка Витим.

Как сообщало ИА Регнум, в Якутии медведь набросился на двух работников «РусГазБурения» на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении.

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Рабочие заметил гоняющих кого-то собак, после чего из-за мешков с химреагентами выбежал медведь. Рядом с животным находился механик месторождения. Зверь сразу же на него напал.

Люди пытались отогнать медведя огнетушителями, но в этот момент медведь кинулся на другого сотрудника. Для ликвидации зверя пришлось вызывать охотника.