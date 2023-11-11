В секторе Газа может закрыться в ближайшее время больница «Аль-Кудс»
PRCS: в Газе в ближайшие три часа могут закрыть больницу из-за нехватки топлива
Газа, Палестина, 11 ноября, 2023, 06:57 — ИА Регнум. Палестинское общество Красного полумесяца (PRCS) сообщило об угрозе закрытия больницы «Аль-Кудс» в течение ближайших трёх часов по причине дефицита топлива и отсутствия помощи.
«Пятьсот пациентов и раненых будут лишены медицинской помощи. Погибнут те, кто находится в отделении интенсивной терапии, и младенцы в инкубаторах», — проинформировало PRCS в социальной сети X.
По информации Красного Креста, израильские войска ранее открыли огонь по отделению интенсивной терапии больницы «Аль-Кудс» в Газе.
Как сообщало ИА Регнум, ожесточённые боестолкновения завязались в районе больницы «Аш-Шифа» в Газе. Медики подтверждают, что слышат бомбёжки вокруг больницы ежеминутно. Обстрелы медучреждения идут с 10 ноября. Эвакуация пациентов невозможна, здесь находится очень много женщин и детей разного возраста, сказал один из врачей больницы.
Представитель палестинского минздрава рассказал, что похоронить погибших и выйти на улицу невозможно. В больничном комплексе «Аш-Шифа» намерены создать братскую могилу.