Газа, Палестина, 11 ноября, 2023, 06:57 — ИА Регнум. Палестинское общество Красного полумесяца (PRCS) сообщило об угрозе закрытия больницы «Аль-Кудс» в течение ближайших трёх часов по причине дефицита топлива и отсутствия помощи.

Иван Шилов ИА Регнум Удар по больнице в секторе Газа

«Пятьсот пациентов и раненых будут лишены медицинской помощи. Погибнут те, кто находится в отделении интенсивной терапии, и младенцы в инкубаторах», — проинформировало PRCS в социальной сети X.

По информации Красного Креста, израильские войска ранее открыли огонь по отделению интенсивной терапии больницы «Аль-Кудс» в Газе.

Как сообщало ИА Регнум, ожесточённые боестолкновения завязались в районе больницы «Аш-Шифа» в Газе. Медики подтверждают, что слышат бомбёжки вокруг больницы ежеминутно. Обстрелы медучреждения идут с 10 ноября. Эвакуация пациентов невозможна, здесь находится очень много женщин и детей разного возраста, сказал один из врачей больницы.

Представитель палестинского минздрава рассказал, что похоронить погибших и выйти на улицу невозможно. В больничном комплексе «Аш-Шифа» намерены создать братскую могилу.