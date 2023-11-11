Брюссель, 11 ноября, 2023, 06:41 — ИА Регнум. Несколько членов Евросоюза не согласны с выделением Украине военной помощи на четыре года в размере €20 млрд, сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных европейских дипломатов.

Dan Moyle Денег нет

Один из собеседников издания не стал говорить, что план Еврокомиссии провалился, но улучшить его можно было бы. По его словам, много справедливых вопросов о выделении Украине больших денег возникает в Германии. Кроме того, несколько других стран ЕС также усомнились в необходимости предоставления средств на годы вперёд.

По данным агентства, в конечном виде план может быть видоизменён, например, помощь выделяется не на четыре года, а на один год вперёд.

Министры обороны стран ЕС обсудят этот вопрос в Брюсселе 14 ноября.

Как передавало ИА Регнум, в октябре страны ЕС не смогли согласовать программу бюджетной помощи Украине в €50 млрд на четыре года. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что данный вопрос будет «дорабатываться», а европейские лидеры договорились использовать доходы от замороженных российских активов для финансовой помощи Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что в Киеве рассчитывают получить финансовую помощь в размере более $30 млрд от Евросоюза, Америки и МВФ, а также от стран-союзников, чтобы закрыть дефицит госбюджета. По его словам, Украина также ждёт поддержку от Японии, Великобритании, Швеции, Португалии и других союзников.

Агентство Bloomberg 10 ноября со ссылкой на осведомлённые источники сообщило, что в Евросоюзе вряд ли смогут выполнить обязательства по поставкам одного миллиона артиллерийских боеприпасов Украине к марту 2024 года. По истечении половины намеченного срока сообщество передало Украине лишь около 30% от всех обещанных снарядов.