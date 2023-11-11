Берлин, 11 ноября, 2023, 06:49 — ИА Регнум. Мастерство главы киевского режима Владимира Зеленского «выкручивать руки» и использовать СМИ для достижения своих политических целей на Вашингтон и страны Запада больше не действует. Украина, очевидно, остаётся без союзников-спонсоров. Об этом написали обозреватели немецкого журнала Spiegel Маркус Беккер, Марина Кормбаки и Северин Вейланд.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Авторы отметили назойливую настойчивость Зеленского, который неоднократно подвергал Запад моральному давлению, требуя предоставить Киеву больше оружия, боеприпасов и денег для ВСУ. Но после начала палестино-израильского конфликта внимание сместилось с Украины.

«Похоже, что Вашингтон постепенно отворачивается от Зеленского, и маловероятно, что европейцы смогут восполнить этот возможный недостаток», — считают обозреватели, поясняя, что для Украины прекращение помощи США станет катастрофой.

«После примерно 600 дней войны украинская армия испытывает огромный дефицит», — отмечают авторы.

Издание считает, что прекращение помощи со стороны Вашингтона не может быть компенсировано никем, в том числе и донором — Германией.

Как сообщало ИА Регнум, среди стран, которые выступают против выделения бесконечной военной помощи Украине, в частности, в размере до 20 млрд евро, оказалась тяжеловес Евросоюза Германия. Дипломаты ЕС считают, что когда речь идёт о больших деньгах, то всё может резко измениться. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного дипломата на условиях анонимности.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что рассчитывает до конца года согласовать военную помощь Украине на 2024 год в размере до €5 млрд. Пока главы МИД ЕС не достигли соглашения, добавил он.