Новый, 626-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован призывом американского миллиардера Илона Маска начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным и прекратить уничтожать в окопах украинскую молодежь. Обращение, прозвучавшее в эфире подкаста ученого и блогера Лекса Фридмана, было адресовано Владимиру Зеленскому. Американский бизнесмен считает, что продолжение военных действий со стороны Украины приведёт к «массовым жертвам». «Иллюзий уже нет», — подчеркнул Маск.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Тем временем на донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии успешно отразили шесть атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бои велись у населённых пунктов Раздоловка, Николаевка и Клещеевка. Потери в живой силе составили до 185 военнослужащих убитыми и ранеными, информирует 11 ноября «РИА Новости» со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева.

Призванные по мобилизации в ВСУ украинцы не получают натовского оружия и техники, командиры и власти боятся мятежа, рассказал журналистам попавший в плен боец 63-й отдельной механизированной украинской бригады Юрий Кузьмич.

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