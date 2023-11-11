Будапешт, 11 ноября, 2023, 06:11 — ИА Регнум. После жалобы YouTube заблокировал программу, в которой участвовал российский дипломат. Своё решение видеохостинг обозначил под предлогом якобы «разжигания ненависти», заявил венгерский телеведущий Жолт Есенски.

HolgersFotografie Youtube

Программа с участием советника-посланника посольства России в Венгрии Тиграна Гарибяня прошла 4 ноября на телеканале HirTV.

«Вчера вечером я загрузил запись на свой канал, и сегодня днём её заблокировали. Официальное обоснование — на канале не разрешено разжигание ненависти к защищенным группам», — пояснил журналист.

Есенски заверил, что участники программы никаким образом не разжигали ненависть к украинцам, при этом сотрудник посольства России в Венгрии говорил даже «братский народ», оскорбительных слов не звучало.

По словам Есенски, YouTube запретил ему размещать новый контент на канале сроком на неделю. Указывая на «нарушение» сервис сослался на эпизод, где прозвучал вопрос ведущего о причинах начала спецоперации. Телеведущий считает, что это произошло после доноса, видимо кто-то не хочет услышать мнение на YouTube второго человека в российском посольстве.

Ведущего не удивила такая блокировка, он назвал решение видеохостинга привычным. Есенски добавил, что дублирует выпуски своих телепрограмм на другой платформе, где цензуре подвергаются только настоящие «разжигание ненависти, насилие и терроризм».

Как сообщало ИА Регнум, глава Роскомнадзора Андрей Липов, отвечая на вопрос о позиции ведомства относительно возможной блокировки YouTube, пообещал учитывать интерес российских пользователей к видеохостингу, сохранить баланс и разумность принимаемых мер.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн призывал создать адекватную и полноценную замену YouTube, прежде чем блокировать сервис. В противном случае«заложниками станут пользователи» видеохостинга.

В августе Youtube удалил канал бывшего разведчика вооружённых сил США Скотта Риттера. В эфире YouTube-канала U. S. Tour of Duty он критиковал США за многомиллиардные поставки помощи Киеву, прогнозировал неудачи украинской армии и активно комментировал специальную военную операцию на Украине.