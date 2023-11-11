Вашингтон, 11 ноября, 2023, 06:06 — ИА Регнум. Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что военный конфликт на Украине фактически исчерпан и близок к завершению. Чего нельзя сказать о ситуации на Ближнем Востоке, формируется антиизраильский альянс.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Конфликт на Украине фактически окончен. Все сосредоточены на Израиле и ХАМАС и видят то, что им не нравится», — написал он на своей странице в соцсети X.

По словам Макгрегора, на Ближнем Востоке очевидна готовность начать действия против Израиля и это «невозможно игнорировать».

Как сообщало ИА Регнум, призванные по мобилизации в ВСУ украинцы не получают натовского оружия и техники, командиры и власти боятся мятежа, рассказал журналистам попавший в плен боец 63-й отдельной механизированной украинской бригады Юрий Кузьмич.

Подразделения Южной группировки войск РФ на донецком направлении отразили шесть атак штурмовых групп киевских боевиков, противник потерял до 185 человек и шесть единиц техники.