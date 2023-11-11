Москва, 11 ноября, 2023, 05:46 — ИА Регнум. Подразделения Южной группировки войск РФ на донецком направлении отразили шесть атак штурмовых групп киевских боевиков, противник потерял до 185 человек и шесть единиц техники. Об успехах российских бойцов в зоне спецоперации рассказали в Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

По словам начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева бойцы группировки при поддержке авиации и артиллерии успешно отразили шесть атак в районах населённых пунктов Раздоловка, Николаевка и Клещеевка. Уничтожено пять пикапов и КамАЗ украинской армии. Артиллерия нанесла удар по пункту управления беспилотниками в районе Новомихайловки.

«В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация», 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б» и три миномёта 120-го калибра», — добавил Вадим Астафьев.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь на 11 ноября в пяти областях сирены предупредили население об опасности с воздуха.

Российские средства противовоздушной обороны перехватили два украинских беспилотника вечером 10 ноября над Московской и Смоленской областями.

Инициатива в зоне военной спецоперации на Украине перешла к России, её войска продолжают атаки с повышенной интенсивностью. Об этом говорится в сообщении разведывательного центра Сил обороны Эстонии.