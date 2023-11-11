Пхеньян, 11 ноября, 2023, 05:01 — ИА Регнум. Безответственными и провокационными являются высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о развитии отношений между КНДР и Россией. Его слова обостряют военно-политическую напряжённость не только на Корейском полуострове, говорится в заявлении МИД КНДР.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

«Безответственные и провокационные высказывания и действия [Энтони] Блинкена только обостряют опаснейшую военно-политическую напряжённость на Корейском полуострове и в регионе. Это в очередной раз дало нам понять, что нынешняя администрация США питает патологическую антипатию к развитию отношений между самостоятельными суверенными государствами», — цитирует МИД КНДР Центральное телеграфное агентство Кореи.

Если США на самом деле заинтересованы в безопасности Республики Кореи и Украины, то им необходимо уделять больше внимания обеспокоенности вопросами безопасности КНДР и России. Развитие равноправных и взаимовыгодных отношений между Пхеньяном и Москвой играет стержневую роль в защите мира и стабильности как на Корейском полуострове и в регионе, так и в мире.

Как сообщало ИА Регнум, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, главы МИД Южной Кореи и Японии Пак Чин и Ёко Камикава заявили, что в Россию из КНДР уже осуществлена часть оружейных поставок. Они решительно осудили «поставки военного снаряжения и боеприпасов», которые Россия якобы будет использовать против Украины.

Главы дипломатических ведомств выразили поддержку киевскому режиму и заверили, что вместе с международным сообществом продолжат работать над «разоблачением попыток России приобрести военное снаряжение у КНДР».

До этого Блинкен утверждал, что в июле министр обороны России Сергей Шойгу посещал Северную Корею, чтобы договориться о покупке вооружений, а не для отдыха.