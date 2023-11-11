Северодонецк, ЛНР, 11 ноября, 2023, 04:48 — ИА Регнум. Неизвестные пытались уничтожить в Северодонецке ЛНР документы с фактами, подтверждающими взаимодействие полиции Украины и Федерального бюро расследований США. Об этом «РИА Новости» рассказал сотрудник спецслужб ЛНР.

lragir.am ФБР

По словам источника, прибывшие силовики на один из подведомственных ранее Нацполиции Украины объектов в Северодонецке, обнаружили секретные документы.

«Неизвестные хотели их уничтожить, но все не успели», — добавил собеседник агентства.

В найденных документах были в том числе списки сотрудников украинской полиции, в том числе кинологической службы, принимавших участие в совместных учениях с представителями ФБР в регионах Украины, а также выезжавших на это обучение за границу.

Удалось сохранить от уничтожения архивы нескольких годов.

«Вот есть документ, что телеграмма поступила на направление на обучение во Львов, и что самое интересное, проводит обучение ФБР США», — пояснил агентству эксперт на примере одного из найденных документов.

Как сообщало ИА Регнум, хамством ответил президент США Джозеф Байден журналисту на вопрос об украинском досье ФБР.

Директор ФБР Кристофер Рей заявил, что разведслужбы России сохраняют присутствие в США и представляют серьёзную угрозу для безопасности страны.

Ударами Вооружённых сил России в зоне спецоперации были уничтожены пункт управления «иностранного легиона», а также два крупных арсенала с вооружением и боеприпасами.

Вооружённые силы России эффективно обнаруживают и уничтожают западных наемников на Украине, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.