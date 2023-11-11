Котовск, Тамбовская область, 11 ноября, 2023, 04:21 — ИА Регнум. Возгорание в здании на территории порохового завода в городе Котовске Тамбовской области ликвидировано, сообщили 11 ноября в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Иван Шилов ИА Регнум МЧС

«Пожар оперативно ликвидирован подразделениями пожарной охраны. Погибших и пострадавших нет», — добавили в ведомстве.

О возгорании в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании «Тамбовского порохового завода» стало известно в 00:22 мск. Площадь пожара составила 300 кв. метров. Причина происшествия уточняются, пояснили в региональном ГУ МЧС РФ.

Как сообщало ИА Регнум, пожар на территории завода в Котовске не стал первым. В июне в одном из зданий произошёл хлопок с последующим возгоранием. В результате пострадали 12 человек, погибли пять сотрудников подрядной организации, которая проводила в здании ремонтные работы.

Власти Тамбовской области заявили, что причиной пожара на пороховом заводе стал не теракт, а человеческий фактор.