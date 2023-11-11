Анадырь, 11 ноября, 2023, 04:06 — ИА Регнум. На Чукотке за экипажем самолёта Ан-2, совершившего жёсткую посадку, прилетел санитарный борт, сообщил 11 ноября губернатор автономного округа Владислав Кузнецов.

Onni Kilpelainen Ан-2

«Санитарный рейс из Анадыря прибыл в артель старателей «Шахтер» для транспортировки капитана и пилота воздушного судна в лечебное учреждение. На борту два медицинских работника — фельдшер санитарной авиации и врач реаниматолог», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Кузнецов напомнил, что ранее самолёт Ан-2 вылетел по маршруту Певек — прииск Полярный, но на связь не вышел. В результате жёсткой посадки пострадавших обнаружили живыми и доставили в артели «Шахтер» и «Полярная». Третий находившийся на борту человек получил ушибы мягких тканей и от эвакуации санитарным рейсом отказался.

Как сообщало ИА Регнум, 10 ноября на Чукотке организовали поиски не вышедшего на связь самолёта Ан-2 с тремя людьми на борту, из них один пассажир. Известно, что самолётом владеет компания «Стриж Авиа». На поиски воздушного судна вылетел вертолёт со спасателями, но его пришлось отозвать из-за погодных условий.

По данным прокуратуры, Ан-2 перевозил груз из Певека в Полярный. Организована проверка.

После жёсткой посадки самолёта следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена.