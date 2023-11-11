Лондон, 11 ноября, 2023, 03:09 — ИА Регнум. Однажды придёт время для переговоров по Украине с участием России, заявил в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си президент Франции Эммануэль Макрон.

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Политик не исключил, что когда-то настанет время для честных и хороших переговоров с Россией, однако принять решение об этом должны в Киеве.

Макрон признал, что пока момент для этого не настал. По его словам, союзники должны продолжать оказывать помощь Украине, так как ближайшие дни станут критически важными для контрнаступления ВСУ.

Согласно его заявлению, нельзя допустить победы России в конфликте на Украине. Иначе это, по его мнению, приведёт к образованию «новой имперской власти в Европе», угрожающей в дальнейшем бывшим республикам СССР, в том числе Грузии и Казахстану.

Как сообщало ИА Регнум, в Кремле считают, что лидеры Германии и Франции Олаф Шольц и Эммануэль Макрон утратили возможность быть посредниками в урегулировании конфликта на Украине. И в Париже, и в Берлине принимают не те решения, которые были бы справедливыми или работали бы на пользу Германии и Франции. Власти обеих стран утратили свою суверенность и «движутся в фарватере Вашингтона», отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Весной 2022 года Украина не подписала проект мирных соглашений с Россией в Стамбуле по указу Соединённых Штатов Америки, заявил 10 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, в дипломатическом мире этот факт хорошо известен, хоть и не был официально подтверждён.