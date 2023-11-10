Тель-Авив, Израиль, 11 ноября, 2023, 02:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил на критику президента Франции Эмманюэля Макрона по поводу военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Всю ответственность за судьбу мирных граждан палестинского анклава премьер возложил на радикальное движение ХАМАС.

Иван Шилов ИА Регнум Биньямин Нетаньяху

По словам политика, действия палестинских радикалов связаны с преступлениями боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Ответственность за причинение вреда гражданскому населению [в секторе Газа] лежит на ХАМАС — ИГ, а не на Израиле. Напомним, что Израиль вступил в войну, потому что террористическая организация жестоко убила сотни израильтян и похитила более 200 израильтян», — говорится в заявлении Нетаньяху.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью вещательной корпорации Би-би-си назвал удары израильской армии по сектору Газу безосновательными и нелегитимными. Французский лидер призвал Израиль к прекращению огня, добавив, что под обстрелами фактически гибнут мирные люди.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в секторе Газа в среднем каждые десять минут гибнет один ребёнок. Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке сообщил о гибели в Газе более 10,8 тыс. человек, из них около 70% — женщины и дети. Свои дома в анклаве вынужденно покинули 1,5 млн человек, сказал он.